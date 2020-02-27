На Львовщине отец застрелил сына из ружья

Мужчина был пьян и застрелил сына во время ссоры.

Сегодня, 27 февраля около 00:30 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что, прибыв на вызов, в жилом доме в одном из сел Золочевского района они обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни.

Читайте такжеВозле Львова Volkswagen влетел в автобус, погиб человек (видео)

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области, правоохранители установили личность погибшего – 34-летнего местного жителя. Также установлено, что в мужчину стрелял его 60-летний отец.

Как сообщается, ночью между родственниками возник бытовой конфликт, во время которого отец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в сына из охотничьего гладкоствольного ружья. Медики уже установили, что в крови отца было более двух промилле алкоголя.

Орудие убийства изъято. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, в ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.