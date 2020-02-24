Во Львовской области задержаны двое участников преступной группы, которую контролирует "вор в законе" (фото)

В частности, злоумышленники занимались вымогательством несуществующих долгов у бизнесменов и сделками с незаконной добычей янтаря.

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двоих участников организованной группировки, подозреваемых в причастности к ряду резонансных преступлений в разных регионах страны и за рубежом.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в группировку входят судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления представители местного криминалитета.

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«Деятельность организации координирует один из известных в Украине «воров в законе». Участники группировки также имеют тесные связи с транснациональными преступными группами», - говорится в сообщении.

По сведениям СБУ, оперативники спецслужбы получили информацию, что бизнесмен из одной из европейских стран подыскивает исполнителей для расправы над бывшим бизнес-партнером - гражданином Украины - за якобы невозвращенный долг.

«По версии следствия, через связи в криминальных кругах своей страны иностранец вышел на организованную группировку из Львовской области и заказал «выбить» из экс-компаньона 10 тыс. долл. Украинский предприниматель обратился в СБУ», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что двоих активных участников группировки правоохранители задержали в Дрогобыче в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения от коммерсанта 2 тыс. долл. - второй части несуществующего долга.

В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято огнестрельное оружие, которое злоумышленники, вероятно, применяли во время преступной деятельности. Кроме того, правоохранители выявили большое количество свидетельств о смерти, документы посторонних лиц на недвижимость, долговые расписки на сотни тысяч долларов, а также черновые записи о сделках с незаконной добычей янтаря и майнинговую «ферму».

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки. Сейчас проверяется причастность группы к совершению ряда громких преступлений, в частности, вымогательств, разбойных нападений, похищений людей, заказных убийств в других регионах Украины, а также за пределами нашей страны.