Коллеги по бизнесу подтвердили информацию о гибели бывшего руководителя телеканала "Интер" Старицкого

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Киевской области застрелился экс-руководитель телеканала «Интер», предприниматель Сергей Старицкий.

В коммуникационном холдинге Atlantic Group подтвердили информацию о гибели бывшего руководителя телеканала «Интер», генерального директора предприятия Сергея Старицкого.

Об этом говорится в сообщении Atlantic Group в Facebook.

«С огромным сожалением сообщаем, что вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Геннадьевич Старицкий», - отмечается в заметке.

В Atlantic Group добавили, что «холдинг и вся рекламная отрасль Украины потеряли настоящего профессионала, который внес неоценимый вклад в развитие сферы. Инициатор, проактивный лидер и отличный менеджер, он сумел задать темп развития отрасли и внедрить мировой опыт еще с первых лет независимости Украины».

Сообщается, что Старицкий долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей до того, как в 1992 году стал соучредителем Atlantic Group.

Товарищ Старицкого Владимир Костерин сообщил в Facebook, что его застрелили. Он написал, что был другом погибшего и сообщил об информации "от экспертов" о том, что в него стреляли с расстояния 3-5 метров.

В профессиональном багаже Старицкого также - руководство телеканалом «Интер» и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 21 февраля в селе Чайки Киевской области покончил с собой 56-летний житель столицы.

На спецлинию «102» позвонила жительница села Чайки и сообщила, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, приехавший в гости из Киева. Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъяты пистолет, патроны и гильза.

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По предварительным данным правоохранителей, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой «Самоубийство».

В то же время, по данным некоторых СМИ, погибшим является бывший руководитель телеканала «Интер», предприниматель Старицкий, самоубийство он совершил в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.