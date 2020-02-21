Авто нанизало на отбойник: на Харьковщине разбилась иномарка (фото)

В результате ДТП 19-летний пассажир получил легкие повреждения. Водитель не пострадал.

В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек.

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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла сегодня, 21 февраля, около 6:00 вблизи села Добренка на автодороге Харьков – Красноград – Перещепино.

По адресу выезжали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Красноградского отдела полиции. Установлено, что 19-летний водитель автомобиля Skoda двигался в направлении города Днепра. Мужчина не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

В результате ДТП 19-летний пассажир получил легкие повреждения. Водитель не пострадал. Пострадавший сейчас проходит обследование в харьковской больнице.

Информация внесена в Единый учет Красноградского отдела полиции. Продолжается проверка. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.