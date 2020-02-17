В Харькове возле входа в ТЦ нашли взрывчатку

Полиция расследует данное событие как теракт.

В Харькове сегодня ночью возле входа в торговый центр обнаружили самодельное взрывное устройство.

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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение об обнаружении в урне возле входа в торговый центр по улице Академика Павлова самодельного взрывного устройства поступило в полицию 17 февраля около 1:05.

По адресу сразу выехали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Отмечается, что на месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.

Информацию о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.

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