В Харькове возле входа в ТЦ нашли взрывчатку
В Харькове сегодня ночью возле входа в торговый центр обнаружили самодельное взрывное устройство.
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Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение об обнаружении в урне возле входа в торговый центр по улице Академика Павлова самодельного взрывного устройства поступило в полицию 17 февраля около 1:05.
По адресу сразу выехали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
Отмечается, что на месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.
Информацию о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Полицией принимаются меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.
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