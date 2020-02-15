Украинские военные наладили контрабанду сигарет с оккупированного Донбасса

Правоохранители изъяли 1,5 тысячи ящиков табачных изделий на общую сумму более 20 миллионов гривень.

Правоохранительные органы предотвратили контрабанду табачных изделий в Украину из оккупированной территории Донецкой области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Места накопления контрфактной продукции были обнаружены в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия было установлено, что группа местных жителей Донецкой области, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время военнослужащими ВСУ, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины.

По результатам проведения более 90 обысков на территории четырех областей, было обнаружено и изъято 1,5 тысячи ящиков табачных изделий (750 тысяч пачек сигарет) на общую сумму более 20 миллионов гривень. Также были изъяты денежные средства на сумму более 900 тысяч гривень, которые были получены от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, огнестрельное оружие и патроны.

В данный момент готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц.