В Мариуполе военный получил девять лет тюрьмы за убийство сослуживца

В ноябре 2018 года нетрезвый военнослужащий нанес не менее семи ударов ножом своему коллеге.

Ильичевский райсуд Мариуполя Донецкой области признал виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы военнослужащего, подозреваемого в убийстве сослуживца.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, соответствующее решение суд принял сегодня, 14 февраля.

По версии следствия, указанный военнослужащий в ноябре 2018 года в помещении отеля, где находился в увольнении, в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес своему знакомому военнослужащему не менее семи ударов ножом, от которых последний скончался.

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Публичное обвинение по делу (ч. 1 ст. 115 УК Украины) поддерживала военная прокуратура Мариупольского гарнизона.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Мариуполе расстреляли в упор террориста Романа Джумаева.