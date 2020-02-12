В Одессе в аварии столкнулось 5 автомобилей, есть пострадавшие

По предварительным данным, в больницу доставлены трое пострадавших.

В Одессе в результате ДТП столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие.

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на улице Атамана Головатого.

Читайте такжеВ столичной подземке пассажир упал на рельсы

«По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей, трое пострадавших доставлены в больницу», - сообщили в управлении.

На месте работает следователь.

По словам очевидцев, в частности, в результате аварии перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, два легковых автомобиля «вылетели» на тротуар. Из-за ДТП движение автотранспорта затруднено.

Как сообщал УНИАН, в киевском метро задержали 32-летнюю уроженку Хмельницкой области, которая пыталась похитить ребенка.