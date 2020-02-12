В Одессе в аварии столкнулось 5 автомобилей, есть пострадавшие
20:17, 12 февраля 2020Происшествия
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По предварительным данным, в больницу доставлены трое пострадавших.
Из-за ДТП движение автотранспорта затруднено / Информатор
В Одессе в результате ДТП столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие.
Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на улице Атамана Головатого.
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«По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей, трое пострадавших доставлены в больницу», - сообщили в управлении.
На месте работает следователь.
По словам очевидцев, в частности, в результате аварии перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, два легковых автомобиля «вылетели» на тротуар. Из-за ДТП движение автотранспорта затруднено.
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