В метро Киева женщина пыталась похитить 5-летнего мальчика

32-летней уроженке Хмельницкой области грозит до пяти лет лишения свободы.

В киевском метро задержали 32-летнюю уроженку Хмельницкой области, которая пыталась похитить ребенка.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, на станции метро «Лукьяновская» женщина схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие.

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В частности, правоохранители задержали женщину в то время, когда она попыталась скрыться с места происшествия.

По словам начальника управления полиции в метрополитене столичной полиции Михаила Никонова, правонарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 15, части второй статьи 146 (покушение на похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Киеве остановилась красная ветка столичного метрополитена на станции "Арсенальной" – пассажир упал на рельсы.