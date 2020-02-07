В Киеве горела двухэтажная СТО: рабочие самостоятельно выносили на улицу вещи (видео)
13:43, 07 февраля 2020Происшествия
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Предполагают, загорелась проводка, после чего пламя перекинулось на второй этаж СТО.
В Киеве горела СТО / фото: видео ТСН
В столице горела двухэтажная станция технического обслуживания.
Как говорится в сюжете ТСН, на момент возгорания в помещении находились трое мужчин. Пока ждали спасателей, они сами выносили на улицу вещи и легковоспламеняющиеся вещества. Получили ожоги.
Предполагают, загорелась проводка, после чего пламя перекинулось на второй этаж СТО.
Трое мужчин получили ожоги во время пожара в здании СТО в столице
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