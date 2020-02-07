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В Киеве горела двухэтажная СТО: рабочие самостоятельно выносили на улицу вещи (видео)

13:43, 07 февраля 2020
Происшествия
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В Киеве горела СТО / фото: видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, на момент возгорания в помещении находились трое мужчин. Пока ждали спасателей, они сами выносили на улицу вещи и легковоспламеняющиеся вещества. Получили ожоги.

Предполагают, загорелась проводка, после чего пламя перекинулось на второй этаж СТО.

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