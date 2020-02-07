Состояние - тяжелое: раненый при стрельбе в Мукачево находится в реанимации

По словам врачей, пострадавший в сознании, но в тяжелом состоянии.

Стало известно о состоянии одного из пострадавших в утренней стрельбе в Мукачево.

Как сообщает Mukachevo.net, сейчас мужчина находится в реанимации Мукачевской центральной районной больницы.

Врачи рассказывают, что мужчина получил пулевое ранение в область таза. Он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Пострадавший в сознании.

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Сейчас врачи оказывают ему оперативную помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 часов утра в Мукачево на улице Сеченова произошла стрельба. В полиции рассказали, что в результате нее пострадали двое мужчин.