Состояние - тяжелое: раненый при стрельбе в Мукачево находится в реанимации
12:33, 07 февраля 2020Происшествия
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По словам врачей, пострадавший в сознании, но в тяжелом состоянии.
Стрельба произошла утром в пятницу / фото Mukachevo.net
Стало известно о состоянии одного из пострадавших в утренней стрельбе в Мукачево.
Как сообщает Mukachevo.net, сейчас мужчина находится в реанимации Мукачевской центральной районной больницы.
Врачи рассказывают, что мужчина получил пулевое ранение в область таза. Он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Пострадавший в сознании.
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Сейчас врачи оказывают ему оперативную помощь.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 10 часов утра в Мукачево на улице Сеченова произошла стрельба. В полиции рассказали, что в результате нее пострадали двое мужчин.
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