В Харькове 45-летний мужчина изнасиловал подростка
В Харькове 45-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка.
Как сообщает пресс-служба областной полиции, о совершении преступления стало известно накануне.
"Выездом на место происшествия было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего. При проведении оперативно-розыскных действий оперативниками Основьянского отдела полиции был задержан 45-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления", - рассказали правоохранители.
Читайте такжеВ Одесском СИЗО несовершеннолетний заключенный пытался совершить самоубийство
По факту начато уголовное производство по статье об изнасиловании. Мужчине грозит до 12 лет заключения, его поместили в изолятор временного содержания.
Как сообщал УНИАН, в Виннице проверяют факт развращения 13-летней девушки, которая попала в больницу в состоянии опьянения