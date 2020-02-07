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В Харькове 45-летний мужчина изнасиловал подростка

08:33, 07 февраля 2020
Происшествия
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Насильника задержали, ему грозит до 12 лет тюрьмы / фото pixabay.com

Как сообщает пресс-служба областной полиции, о совершении преступления стало известно накануне.

"Выездом на место происшествия было установлено, что мужчина в собственном доме изнасиловал несовершеннолетнего. При проведении оперативно-розыскных действий оперативниками Основьянского отдела полиции был задержан 45-летний мужчина, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления", - рассказали правоохранители.

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По факту начато уголовное производство по статье об изнасиловании. Мужчине грозит до 12 лет заключения, его поместили в изолятор временного содержания.

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