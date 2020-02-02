В Виннице проверяют факт развращения 13-летней девочки, попавшей в больницу в состоянии опьянения

Предварительно установлено, что девушка праздновала в компании друзей День рождения.

В Виннице правоохранители проверяют факт развращения 13-летней девушки, как попала в больницу в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

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В субботу, 1 февраля, около 20:00 в полицию обратились родители девушки, сообщив о развратных действиях, совершенных в отношении нее со стороны неизвестных лиц.

Девушка была доставлена в больницу с гостиницы Винницы в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что девушка праздновала в компании друзей День рождения. По заключению врачей и судебно-медицинского эксперта, изнасилование несовершеннолетней не было.

Сейчас полицейские проверяют информацию, изложенную в заявлении родителями о возможных развратных действиях в отношении несовершеннолетней, устанавливают всех лиц, с которыми отдыхала девушка.

Следственные действия проводятся в рамках открытого уголовного производства по ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, 11 января суд принял решение об аресте мужчины, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней в Окнянском районе Одесской области.