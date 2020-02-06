В Запорожской области маршрутка слетела с дороги и перевернулась, есть пострадавшие

Пять пассажиров рейсового микроавтобуса госпитализированы в больницу.

В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Читайте такжеВ Харькове трамвай сбил женщину и протащил ее несколько метров (фото)

ДТП произошло сегодня утром на 459 км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Мелитопольском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением и допустил опрокидывание маршрутки.

Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятерых из них госпитализировали в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Как сообщал УНИАН, в Одесской области на скользкой дороге перевернулся рейсовый автобус сообщением «Одесса-Киев», в результате чего пострадали женщина и малолетний ребенок.