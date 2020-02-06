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В Запорожской области маршрутка слетела с дороги и перевернулась, есть пострадавшие

15:07, 06 февраля 2020
Происшествия
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Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Запорожской области / фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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ДТП произошло сегодня утром на 459 км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Мелитопольском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением и допустил опрокидывание маршрутки.

Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятерых из них госпитализировали в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Как сообщал УНИАН, в Одесской области на скользкой дороге перевернулся рейсовый автобус сообщением «Одесса-Киев», в результате чего пострадали женщина и малолетний ребенок.

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