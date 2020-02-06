На Львовщине водитель сбил семью на обочине, один человек умер

Водитель не справился с управлением и, выехав на обочину, наехал на четырех пешеходов.

Вечером 5 февраля на автодороге Дрогобыч-Самбор в селе Лишня Дрогобычского района автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего один из них погиб.

Об этом сообщает управление полиции Львовской области.

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Отмечается, что 25-летний водитель автомобиля Opel Omega не справился с управлением и, выехав на обочину, сбил четырех пешеходов.

От полученных травм 57-летняя женщина погибла на месте происшествия. Также телесные повреждения получили ее 7-летний внук, 33-летний сын и 58-летний мужчина.

Водитель Opel задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, во Львове правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который поджигал автомобильные шины возле полицейских участков и СИЗО и прятался.