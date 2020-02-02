В Одессе после ДТП перевернулся микроавтобус, пострадали двое взрослых и ребенок

По неподтвержденным данным, микроавтобус, в котором якобы было несколько военнослужащих, перевозил кардиологического больного.

Сегодня в Одессе при столкновении с иномаркой перевернулся микроавтобус, пострадали двое взрослых и малолетний ребенок.

Читайте такжеУпала в кому один из семи пострадавших в масштабном ДТП под ОдессойКак сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на пересечении улиц Прохоровская и Мясоедовская примерно в 15.30.

«На регулируемом перекрестке произошло столкновение автомобил «ГАЗ 32213-14», который двигался по Прохоровской, и Hyundai Grandeur, который шел по Мясоедовской в направлении улицы Разумовской. После удара «ГАЗ» перевернулся», - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП автомобили получили механические повреждения, три человека травмированы: 6-летний ребенок - пассажир Hyundai, водитель и пассажир «ГАЗ» доставлены в больницу.

Причины аварии устанавливает следство.

По неподтвержденным данным, микроавтобус, в котором якобы было несколько военнослужащих, перевозил кардиологического больного.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе автомобиль на большой скорости врезался в дом, водитель погиб.