В Одессе автомобиль на большой скорости врезался в дом, водитель погиб

На месте происшествия работал следователь, который установит причины аварии.

В Суворовском районе Одессы автомобиль на большой скорости врезался в дом, водитель погиб.

Читайте такжеУпала в кому один из семи пострадавших в масштабном ДТП под ОдессойКак сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, около полуночи поступил вызов на линию «102» о ДТП на ул. Известковой.

Как отмечается, водитель автомобиля Audi А6 во время движения не справился с управлением и врезался в здание.

В результате ДТП водитель погиб на месте, автомобиль и здание получили значительные повреждения.

На месте происшествия работал следователь, который установит причины аварии.

Со слов очевидцев, Audi и еще один автомобиль передвигались на очень большой скорости (порядка 180 км/час). Audi врезалась в стену дома, вторая машина уехала.

Очевидцы предполагают, что авария произошла во время «ночных гонок».

Ранее УНИАН сообщал, как в Сумах маршрутка столкнулась с электросопротивлением, пострадали 10 пассажиров.