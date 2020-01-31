В Киеве водитель маршрутки делал вид, что не понимает русского (фото)

Мнения пользователей соцсети разделились: кто-то называет поступок мужчины патриотизмом, кто-то его осуждает.

Водитель столичной маршрутки делал вид, что не понимает русского языка.

Об этом в Facebook сообщила пользовательница Ирина Казак-Кедич.

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По словам женщины, мужчина длительное время не реагировал на требование русскоязычной пассажирки остановиться.

Когда же она спросила, или он глухой, или не понимает русский язык, водитель ответил: «Я не понимаю вашего языка».

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