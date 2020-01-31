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В Одесской области пьяный мужчина пытался зарезать полицейского

13:24, 31 января 2020
Происшествия
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По данному факту начато уголовное производство / sm-news.ru

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Об этом «Одесскому паблику» сообщили в пресс-службе полиции.

По их данным, агрессивно настроенный мужчина с ножом в руках начал угрожать правоохранителям, стоявшим возле входа в здание местного отделения полиции.

На замечания правоохранителей злоумышленник не реагировал, а когда его попытался остановить дежурный, тот бросился на офицера с ножом, угрожая убить. Дебошира задержали. Выяснилось, что он был пьян.

Мужчина ранее был судим за нанесение легких и тяжких телесных повреждений.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.345 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы задержан пьяный водитель, в автомобиле которого обнаружены боевые гранаты и огнестрельное оружие.

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