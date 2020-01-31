В Одесской области пьяный мужчина пытался зарезать полицейского
В Николаевке Одесской области 52-летний местный житель набросился с ножом на полицейского.
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Об этом «Одесскому паблику» сообщили в пресс-службе полиции.
По их данным, агрессивно настроенный мужчина с ножом в руках начал угрожать правоохранителям, стоявшим возле входа в здание местного отделения полиции.
На замечания правоохранителей злоумышленник не реагировал, а когда его попытался остановить дежурный, тот бросился на офицера с ножом, угрожая убить. Дебошира задержали. Выяснилось, что он был пьян.
Мужчина ранее был судим за нанесение легких и тяжких телесных повреждений.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.345 УК Украины.
Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы задержан пьяный водитель, в автомобиле которого обнаружены боевые гранаты и огнестрельное оружие.