В Одесской области пьяный мужчина пытался зарезать полицейского

Мужчина ранее был судим за нанесение легких и тяжких телесных повреждений.

В Николаевке Одесской области 52-летний местный житель набросился с ножом на полицейского.

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Об этом «Одесскому паблику» сообщили в пресс-службе полиции.

По их данным, агрессивно настроенный мужчина с ножом в руках начал угрожать правоохранителям, стоявшим возле входа в здание местного отделения полиции.

На замечания правоохранителей злоумышленник не реагировал, а когда его попытался остановить дежурный, тот бросился на офицера с ножом, угрожая убить. Дебошира задержали. Выяснилось, что он был пьян.

Мужчина ранее был судим за нанесение легких и тяжких телесных повреждений.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.345 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы задержан пьяный водитель, в автомобиле которого обнаружены боевые гранаты и огнестрельное оружие.