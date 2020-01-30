Операция "Сирена" в Харькове: опубликовано видео взрыва

Несколько участников драки усадили в автомобиль, вероятно, пострадавшего, после чего скрылись.

Появилось видео сегодняшнего взрыва в Харькове, произошедшего на улице Кузнечной.

Запись опубликовало издание Харків Times в Youtube.

Как отмечается, видео, вероятно, снято с одной из ближних к месту происшествия видеокамер. На нем видно, что происходит драка с участием достаточно большого количества "молодых людей спортивного вида", в ходе которой раздаются выстрелы, также виден и взрыв. Несколько человек сажают в белый автомобиль одного из участников драки, возможно, пострадавшего.

Как сообщали ранее в полиции, правоохранители проводят осмотр места происшествия. Для поиска злоумышленников в действие ввели полицейскую операцию "Сирена". По информации из соцсетей, в стычке принимали участие 15 человек. По неподтвержденным данным, пострадавший в стрельбе – боец Нацкорпуса.