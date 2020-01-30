Операция "Сирена" в Харькове: опубликовано видео взрыва
18:24, 30 января 2020Происшествия
412 0
Несколько участников драки усадили в автомобиль, вероятно, пострадавшего, после чего скрылись.
В Харькове сегодня произошла драка с последующим взрывом / фото:Нацполиция
Появилось видео сегодняшнего взрыва в Харькове, произошедшего на улице Кузнечной.
Запись опубликовало издание Харків Times в Youtube.
Как отмечается, видео, вероятно, снято с одной из ближних к месту происшествия видеокамер. На нем видно, что происходит драка с участием достаточно большого количества "молодых людей спортивного вида", в ходе которой раздаются выстрелы, также виден и взрыв. Несколько человек сажают в белый автомобиль одного из участников драки, возможно, пострадавшего.
Как сообщали ранее в полиции, правоохранители проводят осмотр места происшествия. Для поиска злоумышленников в действие ввели полицейскую операцию "Сирена". По информации из соцсетей, в стычке принимали участие 15 человек. По неподтвержденным данным, пострадавший в стрельбе – боец Нацкорпуса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter