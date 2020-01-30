В Харькове произошла стрельба и прогремел взрыв: свидетели говорят о пострадавшем (фото, видео)

Правоохранители разыскивают белый Мерседес, на котором скрылся участник стычки.

На улице Кузнечной в Харькове днем 30 января прозвучали выстрелы и прогремел взрыв.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Харьковской области, со слов очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.

Полиция проводит осмотр места происшествия. Для поиска злоумышленников в действие ввели полицейскую операцию «Сирена».

Тем временем в Telegram-канале «Х**вый Харьков» сообщается, что в стычке принимали участие 15 человек. По неподтвержденным данным канала, пострадавший в стрельбе – боец Нацкорпуса.

Правоохранители, как утверждается, разыскивают Мерседес с номером АХ 3789 НМ белого цвета. Именно на этом авто якобы бежал участник стрельбы.

Ранее сообщалось о стрельбе в столичном Гидропарке, где пострадали двое людей.