СБУ показала видео задержания организаторов двойного заказного убийства

Все организаторы преступления задержаны и ждут наказания.

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео совместной спецоперации со Службой госбезопасности Грузии по предупреждению двойного заказного убийства. Ролик размещен в Twitter СБУ. «Сейчас все организаторы преступления задержаны и ждут наказания», – говорится в сообщении. Совместная спецоперация Службы безопасности Украины и Службы госбезопасности Грузии позволила предотвратить двойное заказное убийство. Сейчас все организаторы преступления задержаны и ждут наказания.



➡️ https://t.co/zsdfalRoKxpic.twitter.com/CWRrCkHuMA — СБ України (@ServiceSsu) January 30, 2020 Как сообщал УНИАН, организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии.

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