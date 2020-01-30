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СБУ показала видео задержания организаторов двойного заказного убийства

16:01, 30 января 2020
Происшествия
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Организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии / ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео совместной спецоперации со Службой госбезопасности Грузии по предупреждению двойного заказного убийства.

Ролик размещен в Twitter СБУ.

«Сейчас все организаторы преступления задержаны и ждут наказания», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии.

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