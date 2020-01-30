СБУ показала видео задержания организаторов двойного заказного убийства
16:01, 30 января 2020Происшествия
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Все организаторы преступления задержаны и ждут наказания.
Организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии / ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видео совместной спецоперации со Службой госбезопасности Грузии по предупреждению двойного заказного убийства.
Ролик размещен в Twitter СБУ.
«Сейчас все организаторы преступления задержаны и ждут наказания», – говорится в сообщении.
Совместная спецоперация Службы безопасности Украины и Службы госбезопасности Грузии позволила предотвратить двойное заказное убийство. Сейчас все организаторы преступления задержаны и ждут наказания.— СБ України (@ServiceSsu) January 30, 2020
➡️ https://t.co/zsdfalRoKxpic.twitter.com/CWRrCkHuMA
Как сообщал УНИАН, организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии.
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