Мчался на красный: в Одессе водитель "Шевроле" влетел в другое авто, после чего врезался в здание (видео)

Водитель-нарушитель получил серьезные травмы. Лишь чудом не пострадал никто из пешеходов.

В Одессе водитель за рулем иномарки проигнорировал светофор, в результате чего авто вылетело на перекресток и в конце концов врезалось в здание.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Авария произошла в центре Одессы. Мужчина на "Шевроле" проигнорировал светофор, вылетел на перекресток, столкнулся с автомобилем, его вынесло на тротуар. Там автомобиль врезался в аптеку.

В результате ДТП чудом не пострадали пешеходы.

Момент столкновения зафиксировала камера наружного наблюдения. Свидетели говорят: "Шевроле" мчался с превышением скорости. Водитель-нарушитель получил серьезные травмы, его в больницу забрала скорая.

Как сообщал УНИАН, накануне в Одессе грабители обстреляли инкассаторское авто и украли 700 тысяч гривень. Трех злоумышленников задержали правоохранители.