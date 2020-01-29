"Повредил имущество и бил людей": в Харькове мужчина устроил погром в храме (фото, видео)

Задержанный попадает в поле зрения правоохранителей не впервые - ранее он угрожал взорвать автомобиль такси неподалеку от границы с РФ.

В Харькове мужчина совершил хулиганские действия в одном из храмов города, его задержали и доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба полиции области, информация о том, что неизвестный кричит и неадекватно себя ведет в церкви, поступила вчера около 16.40.

"На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. В ходе отработки вызова был обнаружен 34-летнегий гражданин, который страдает психическими расстройствами. Каретой скорой он был доставлен в одно из лечебных учреждений города", - сообщили правоохранители.

В полиции рассказали, что во время осмотра было установлено повреждение мужчиной имущества храма - он бил иконы и подсвечники, а также людей, которые там находились. По факту начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

Впоследствии в полиции выяснили, что этот мужчина не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. В октябре 2018 года он угрожал себя взорвать в автомобиле такси неподалеку от таможенного поста "Гоптовка".

"После переговоров правоохранителям удалось открыть машину и задержать мужчину. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где якобы находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику. Учитывая психическое состояние правонарушителя его госпитализировали в специализированную психиатрическую больницу", - говорится в сообщении пресс-службы.

25 января досудебное расследование по этому делу было завершено, а обвинительный акт направлен в суд.