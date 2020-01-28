Украинский моряк Масленников пропал с судна Green Italia, шедшего в США - фонд "Ассоль" (фото)

В БО «Ассоль» заявили, что сначала родственники перепутали название судна-рефрижератора. По их словам, это якобы было судно Green Brazil.

В благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса) заявили, что по уточненным данным украинский моряк Евгений Масленников пропал с иностранного судна Italia Green (флаг Багамы), который направлялся из Нигерии.

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Как сообщили УНИАН в БО «Ассоль», сначала родственники перепутали название судна-рефрижератора.

«К нам обратились родственники моряка, гражданина Украины, который, по их данным, пропал с борта судна 24 января. Сначала сообщалось, что, возможно, инцидент произошел на судне Green Brazil. По информации от матери моряка и на основании фото Евгения из соцсетей, инцидент произошел на судне IMO номер: 9045780 Green Italia», - говорится в сообщении.

Отмечается, что точно известнен менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)

Согласно AIS, судно выполняло рейс из порта Lagos (Нигерия) в порт Mobile (США). Позывной судна - C6WH9.

Ранее сообщалось, что 36-летний украинский моряк Евгений Масленникова пропал с борта иностранного судна, по словам родственников, 24 января.

Сначала представитель пресс-службы БО «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко заявил, что обратились родственники пропавшего моряка, которые сообщили, что мужчина, предположительно, был на борту Green Brazil (IMO: 9045792), что шел из Эквадора в Панаму.

Менеджер - компания Green Reefers (Норвегия).