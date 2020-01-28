Во Львове электроопора упала на троллейбус с людьми, еще одна – на машину (видео)

Причины транспортного инцидента пока не установлены.

Во Львове во вторник, 28 января, на проезжую часть по неустановленным причинам упали две электроопоры.

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Об этом сообщил координатор ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич в Facebook.

В результате инцидента повреждения получили троллейбус и автомобиль.

"28 января в 12:15 по ул. Научная в направлении Стрыйской упали два столба электроопоры. Повреждены троллейбус и автомобиль. Движение перекрыто, объезд по тротуару", – говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе с грузовика случайно разгрузили стройматериалы на иномарку, в результате чего последняя получила повреждения.