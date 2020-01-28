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В Тернополе водитель грузовика случайно поднял кузов и сбросил стройматериалы на иномарку (фото)

12:00, 28 января 2020
Курьёзы
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В результате инцидента поврежден автомобиль / фото патрульная полиция Тернопольской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Тернопольской области, вчера патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на ул. Львовской.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля САЗ 3507, который перевозил кирпич и другие строительные материалы, допустил повреждения автомобиля Mitsubishi.

фото патрульная полиция Тернопольской области

«Мужчина перепутал рычаги. В результате вместо осуществить движение задним ходом запустил подъем кузова, разгрузив стройматериалы на легковой автомобиль Mitsubishi», - говорится в сообщении.

Полицейские зафиксировали повреждения легковушки и взяли объяснения обоих водителей. Все материалы инспекторы передали в полицейский участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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