В Тернополе водитель грузовика случайно поднял кузов и сбросил стройматериалы на иномарку (фото)

Водитель грузовика перепутал рычаги и вместо осуществить движение задним ходом запустил подъем кузова.

В Тернополе из грузовика случайно разгрузили стройматериалы на иномарку, в результате чего последняя получила повреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Тернопольской области, вчера патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на ул. Львовской.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля САЗ 3507, который перевозил кирпич и другие строительные материалы, допустил повреждения автомобиля Mitsubishi.

«Мужчина перепутал рычаги. В результате вместо осуществить движение задним ходом запустил подъем кузова, разгрузив стройматериалы на легковой автомобиль Mitsubishi», - говорится в сообщении.

Полицейские зафиксировали повреждения легковушки и взяли объяснения обоих водителей. Все материалы инспекторы передали в полицейский участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.