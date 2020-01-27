В центре Одессы женщина подожгла себя на улице (видео)
Сегодня в центре Одессы женщина подожгла себя на улице.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы ЧП.
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Отмечается, что это произошло вечером 27 января в Приморском районе города, возле дома №21 по улице Ольгиевской.
По словам свидетелей, женщина кричала, что устала жить и хочет покончить с собой. Затем подожгла себя и "буквально превратилась в живой факел".
Пламя удалось загасить выбежавшим на улицу жильцам, которые услышали крики. Люди вызвали скорую помощь, которой и передали пострадавшую.
В региональном главке Нацполиции случившееся пока не комментируют.
Как сообщал УНИАН, в ноябре в Киеве мужчина пытался совершить самосожжение в зале игровых автоматов.