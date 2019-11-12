В Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматов

Мужчина получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась.

В ночь на вторник, 12 ноября, в Киеве мужчина пытался совершить самосожжение в зале игровых автоматов.

Об этом сообщает "Информатор".

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Инцидент произошел по адресу улица Попудренко, 9а. Мужчина зашел в зал игровых автоматов «Лото Золото» и со словами «Сейчас вы сгорите вместе со мной» облил себя жидкостью для розжига костра и поджег.

Безумца сразу же потушили и вызвали экстренные службы. Он получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась.

Потерпевший находился в неадекватном состоянии и отказывался объяснять, что произошло. Ему около 25 лет. В момент поджога в заведении был только администратор и один посетитель. Никто не пострадал. Детали случившегося выясняют.