Названа причина пожара в здании Минкульта (фоторепортаж)
18:07, 27 января 2020Происшествия
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В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.
Стала известна причина сегодняшнего пожара в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
Как уточняется в сообщении, в трехэтажном здании возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания.
"По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и вызвало задымление здания", - отметили в НГУ.
Нацгвардейцы до приезда спасателей эвакуировали 220 человек персонала, находящихся в здании. Впоследствии пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет.
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