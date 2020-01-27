Названа причина пожара в здании Минкульта (фоторепортаж)

В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.

Стала известна причина сегодняшнего пожара в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Как уточняется в сообщении, в трехэтажном здании возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания.

"По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и вызвало задымление здания", - отметили в НГУ.

Нацгвардейцы до приезда спасателей эвакуировали 220 человек персонала, находящихся в здании. Впоследствии пожар ликвидировали, жертв и пострадавших нет.