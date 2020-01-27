Пожар в админздании Минкульта ликвидирован, спасены четверо человек

От госпитализации они отказались.

Пожар в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта ликвидирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. «В 11:24 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Пожарными подразделениями спасены четыре человека: двое с помощью автолестницы, двоих вывели по лестнице.

Спасенных людей осмотрели врачи скорой медицинской помощи, от госпитализации они отказались.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, в Киеве в трехэтажном административном здании на ул. Ивана Франко, 19 возник пожар. Возгорание возникло в подвальном помещении здания. Сообщалось, что во время разведки спасены два человека с третьего этажа с помощью автолестницы, проводилась эвакуация людей.

В 11:03 пожар локализован на площади 30 кв. м.

По адресу ул. Ивана Франко, 19 расположено здание Министерства культуры, молодежи и спо