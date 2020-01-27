В Киеве задержали боевика "ДНР", который из пистолета ранил полицейского (видео)

По информации сайта "Миротворец", задержанный является "командиром разведки подразделения "Оплот".

В Киеве задержан боевик «ДНР», который из пистолета ранил полицейского.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, в Деснянском районе Киева в ночь на 25 января в одном из заведений отдыха находились вне службы, в гражданской одежде, без оружия участковые офицеры полиции.

«К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а затем предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения виден мужчина, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие», - сказано в сообщении.

Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. «Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь второму полицейскому. В момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой», - сообщает полиция.

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После этого злоумышленник скрылся. На место немедленно выехали следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП в Киеве. Было установлено, что огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского управления.

Личность стрелка быстро установили. «Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. Согласно информации на сайте «Миротворец», мужчина проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой «ДНР», является командиром разведки подразделения «Оплот», участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском», - сказано в сообщении.

Уже через несколько часов злоумышленника задержали на одной из улиц столицы, а по месту его проживания изъяли куртку, в которой он был в момент преступления, и мобильный телефон.

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Следователи Деснянского управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Раненый офицер полиции прооперирован, находится под наблюдением врачей. Его состояние удовлетворительное.