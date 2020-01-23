Обломки повредили мозг: в Днепре умерла пострадавшая от взрыва петард в квартире 17-летняя девушка

Девушка находилась в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня утром в Днепровской областной больнице им. Мечникова умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате взрыва в квартире самодельного устройства из пиротехнических изделий.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главного врача медучреждения Александр Толубаев.

По его словам, вечером 21 января в приемно-диагностическое отделение больницы им. Мечникова доставили 17-летнюю девушку, которая пострадала в результате взрыва самодельного устройства из пиротехнических изделий.

«Крайне тяжелое состояние, кома III степени, искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающих артериальное давление. Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга. Травма, не совместима с жизнью», - написал Толубаев.

Он отметил, что врачи в течение суток пытались спасти девушку, но она умерла.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 января в Днепре в результате взрыва петард в квартире были тяжело травмированы парень и девушка. Парню взрывом оторвало левую руку.