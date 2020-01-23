Зверски убитая в Киеве на Подоле девушка предсказала свою смерть (видео)

Девушка вела личный дневник, в котором писала жуткие рассказы и даже предсказала собственную смерть.

Зверски убитая на съемной квартире в Киеве со своей подругой 19-летняя Мария Камынина вела личный дневник, в котором описала подробности собственного убийства.

Об этом стало известно в эфире ток-шоу "Касается каждого". Сюжет опубликован на YouTube-канале.

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"В тот день, когда я выбрала все неправильно, моя жизнь оборвалась, будто зависла во времени, я жила несколько лет вне ее… Как это случилось? Если это кого-то волнует, то я перескажу в подробностях мое убийство", – написала она.

"Все произошло быстро, практически за минуту. Я, уже ни на что не реагируя, лежала в крепких объятиях "убийцы". Поскольку я не могла сдвинуться с места, мне пришло в голову дотянуться до них рукой, хоть дотронуться в последний раз. "Она мертва", – я услышала это из уст Евы, она возмущенно смотрела на Сергея, заплакала, а потом обняла", – описывала Мария в дневнике.

Как ранее сообщалось, тела 16-летней Евы и 19-летней Марии в шкафу на балконе нашла хозяйка квартиры, которую на Новый год сдала в аренду мужчине и его подружке. Подозреваемых в убийстве мужчину (Сергея Ксендзика) и женщину правоохранители задержали в Одессе.