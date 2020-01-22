СМИ узнали новые подробности об убийце двух девушек в Киеве на Подоле (видео)

Мужчина ранее отбывал наказание за изнасилование девушки.

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Подозреваемый в жутком убийстве двух девушек на съемной квартире в Киеве на Подоле Сергей Ксендзик ранее отбывал наказание за изнасилование девушки.

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Через несколько лет после происшествия его жертва Ирина погибла при загадочных обстоятельствах. Об этом рассказали в эфире ток-шоу "Касается каждого" на одном из украинских телеканалов.

Родственники не исключают, что убийство совершили по указанию Ксендзик. Дело в том, что после того, как преступнику вынесли приговор, семье Ирины стали поступать угрозы.

Как ранее сообщалось, тела 16-летней Евы и 19-летней Марии в шкафу на балконе нашла хозяйка квартиры, которую на Новый год сдала в аренду мужчине и его подружке. Подозреваемых в убийстве мужчину (Сергея Ксендзика) и женщину правоохранители задержали в Одессе.