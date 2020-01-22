Масштабный пожар: под Одессой горит нацпарк (фото)
Крупный пожар вспыхнул на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в Беляевском районе горит территория указанного природного парка.
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По предварительным данным, на площади порядка 15 га наблюдаются отдельные очаги возгорания – горит, в частности, камыш.
Как отмечается, пожарные не могут приступить к тушению огня, так как у них отсутствуют технические возможности для прохождения в плавнях.
Усилия спасателей сосредоточены на том, чтобы не допустить распространение огня на жилые постройки.
Справка УНИАН. Нижнеднестровский национальный природный парк, расположенный на территории Белгород-Днестровкого, Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, был создан в 2008 году. Площадь природного парка составляет 21 311,1 га.
Как сообщал УНИАН, в Днепровском районе столицы в пожарноспасательную часть подъехал мусоровоз, в котором возник пожар.