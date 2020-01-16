В Днепре посреди улицы нашли повешенным 15-летнего подростка

Тело погибшего обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.

В Днепре на улице обнаружили 15-летнего подростка, повешенного на шнурке от капюшона.

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Об этом сообщает Телеграм-канал "Днепр сейчас".

Как сообщается, труп на ул. Трансформаторной обнаружил мужчина, который гулял с собакой. Известно, что парень повесился на шнурке от капюшона.

На месте работают правоохранители, которые выясняют все детали произошедшего.