В Днепре посреди улицы нашли повешенным 15-летнего подростка
10:19, 16 января 2020Происшествия
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Тело погибшего обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.
Подробности произошедшего устанавливают правоохранители / Фото Billy Curtis via flickr.com
В Днепре на улице обнаружили 15-летнего подростка, повешенного на шнурке от капюшона.
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Об этом сообщает Телеграм-канал "Днепр сейчас".
Как сообщается, труп на ул. Трансформаторной обнаружил мужчина, который гулял с собакой. Известно, что парень повесился на шнурке от капюшона.
На месте работают правоохранители, которые выясняют все детали произошедшего.
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