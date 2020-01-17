Вскрылись жуткие детали убийства двух найденных в шкафу девушек в Киеве (видео)

Девушек нашли полураздетыми и со связанными ногами.

Елизавета Бершацкая и Сергей Ксендзик, которых задержали по подозрению в жестком убийстве девушек на съемной квартире в Киеве на Подоле, лишили их жизни поочередно.

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Как говорится в сюжете программы "Чрезвычайные новости" на телеканале ICTV, убийцы девушек заставляли их смотреть на смерть друг друга.

Совершив убийство, пара спрятала трупы девушек в шкафу на балконе, связав их конечности скотчем. Теперь обоим подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Как ранее сообщалось, тела 16-летней Евы и 19-летней Марии в шкафу на балконе нашла хозяйка квартиры, которую на Новый год сдала в аренду мужчине и его подружке. Подозреваемых в убийстве мужчину и женщину правоохранители задержали в Одессе.