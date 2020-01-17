Резал ножом и снимал на телефон: в Днепре парень пытался убить мужчину ради гаджетов

Видеоролик с записью издевательств молодой человек выложил в соцсети.

В Днепре 19-летний парень снимал на телефон, как бьет человека в грудь ножом. Впоследствии эту видеозапись он опубликовал в соцсети.

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Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Как отмечается, в декабре 2019 года ради легкой наживы группа молодых людей совершила разбойное нападение на двух незнакомых граждан возле одного из ресторанов города Днепра. Распылив газ потерпевшим в глаза, они начали наносить многочисленные удары по телу, после чего открыто завладели их деньгами, мобильным телефоном, устройством для курения табака, фитнес-трекером и другим имуществом.

Однако одному из нападавших этого оказалось мало, поэтому сразу же после совершения разбойного нападения, он нанес одному из потерпевших не менее 5 ударов ножом в грудную клетку спереди и сзади. Свое покушение на убийство он снимал на мобильный телефон и в дальнейшем этот видеоролик, который пропагандирует культ насилия и жестокости, выложил в социальную сеть.

Злоумышленник установлен и задержан. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении законченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений и разбоя и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту создания и распространения подозреваемым в социальной сети видеоролике, который пропагандирует культ насилия и жестокости (ст. 300 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия направленные на установление других лиц, причастных к совершению указанного преступления.