В Днепре 10 мужчин напали на водителя такси (фото)

Водитель ехал с пассажиром по Харьковской, когда на проезжую часть вышло более 10 человек, вероятно, в нетрезвом состоянии.

Ночью 26 декабря группа неизвестных напала на 22-летнего водителя службы такси Uber. Несколько мужчин вытащили его из авто и избили.

Об этом сообщает Информатор.

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Во время нападения злоумышленники обокрали водителя и порезали шины автомобиля, а также разбили об машину стеклянный чайник.

По словам коллеги пострадавшего, водитель ехал с пассажиром по Харьковской, когда на проезжую часть вышло более 10 человек, вероятно, в нетрезвом состоянии.

Водитель резко остановился и отреагировал. В ответ мужчины вытащили его из салона автомобиля и стали избивать.

По предварительной информации, у парня травмирована голова. Медики подозревают сотрясение мозга. Сейчас пострадавший госпитализирован.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве водитель такси устроил стрельбу из-за конфликта с пассажиром, того госпитализировали в больницу.