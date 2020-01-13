В центре Харькова у жилого дома сожгли автомобиль

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Чрезвічайное происшествие произошло на улице Чичибабина в Шевченковском районе города. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области. В частности, в 4:37 в Шевченковский отдел полиции обратилась 45-летняя жительница Харькова. Женщина сообщила, что возле дома по месту жительства произошло возгорание ее автомобиля Peugeot. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожар был ликвидирован.

Работники полиции изъяли вещественные доказательства. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение или повреждение имущества") . Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.