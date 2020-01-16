Буквально сгнили: в Херсоне обнаружили квартиру с мертвецами

В квартире обнаружили тела не только 61-летнего отца горожанина, но и 41-летнего брата его жены.

В Херсоне обнаружили квартиру с мертвыми жильцами.

Об этом сообщает местное издание «Херсон типичный».

Полицию вызвал житель Херсона, чей отец, проживающий в квартире по проспекту Строителей, три недели не выходил на связь.

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Так как двери квартиры на стук и оклики никто не открывал, их пришлось взламывать в присутствии стражей порядка.

В квартире обнаружили тела не только 61-летнего отца горожанина, но и 41-летнего брата его жены.

Отмечается, что за несколько недель нахождения в квартире тела буквально сгнили.

Следов драки в квартире не обнаружили. Наиболее вероятной версией остается не убийство, а отравление.

«Отравиться они могли как суррогатами алкоголя, так и сомнительной пищей, вроде ядовитых грибов, собранных ранее в окрестных посадках», - говорится в сообщении.

Точная причина гибели будет установлена после токсикологической экспертизы, но она может занять до месяца.

Как сообщал УНИАН, в начале января в Киеве в арендованной квартире на улице Кирилловской в Подольском районе обнаружили тела двух девушек в шкафу.