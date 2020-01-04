В Киеве в арендованной квартире обнаружили тела двух девушек в шкафу

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

В Киеве в арендованной квартире на улице Кирилловской в Подольском районе обнаружили тела двух девушек в шкафу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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«Сегодня в 16:20 в Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханных тела женского пола», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

Погибшими оказались местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебную-медицинскую экспертизу.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание причастных к этому лиц.

По данным Информатора, убитыми оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. О пропаже девушек заявили еще 2 января.

Их тела, которые находились в шкафу на балконе, были связаны и изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений

Как сообщал УНИАН, в Киеве обнаружили труп мужчины, который висел на шнурках на дереве в лесополосе.