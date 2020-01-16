Авиакатастрофа МАУ: пострадавшие страны будут требовать от Ирана предоставить доступ ко всем материалам следствия

Иран проигнорировал требование Канады и Украины предоставить доступ к "черным ящикам" сбитого самолета МАУ.

Канадские следователи не получили доступ к «черным ящикам» и записям переговоров пилотов самолета МАУ, сбитого иранцами под Тегераном 8 января. Канада требует от Ирана полного сотрудничества в расследовании трагедии.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление министра транспорта Канады Марка Гарно.

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По словам чиновника, иранцы пообещали предоставить разрешение следователям Канады участвовать не только в расшифровке «черных ящиков», но и в анализе.

«Мы сейчас ждем, чтобы узнать, где это произойдет. Мы еще не получили такого сигнала», – сказал он.

Гарно напомнил, что он и министры иностранных дел Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании планируют встретиться 16 января, чтобы потребовать «полного сотрудничества со стороны иранских властей».

«Канада не примет ситуацию, когда нам не дают информации, которую мы ищем», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

8 января Совет национальной безопасности и обороны Украины создал оперативный штаб в связи с авиакатастрофой украинского самолета. В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.