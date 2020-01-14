Полиция открыла уголовное производство из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza

13 января вблизи Лыбедской площади из-за прорыва трубопровода теплоснабжения произошла утечка горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ.

По факту аварии на теплосети в Голосеевском районе столицы, возле ТРЦ Ocean Plaza начато уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, в результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы в больницу.

На месте работают профильные службы, полицейские обеспечивают охрану места происшествия.

«Вчера в 20.37 в столичную полицию поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы, на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. В результате есть пострадавшие, частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра, находящегося рядом. На вызов выехали спасатели, сотрудники профильных служб, экипажи «скорой», наряды патрульной полиции, полка полиции особого назначения № 2, следственно-оперативные группы и работники Голосеевского управления полиции», - говорится в сообщении.

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

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На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбедской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошла утечка горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий.

Также в КГГА сообщали, что в результате прорыва трубопровода и утечки теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, которая попала в место утечки теплоносителя, и прохожие.

Сегодня, 14 января, в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируется ликвидировать к утру 15 января.