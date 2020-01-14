цей матеріал доступний українською

Из одесского музея в выходные украли пять монет и 20 единиц оружия – полиция

10:40, 14 января 2020
Происшествия
152 0
Сумма ущерба пока не установлена / фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 13 января.

Читайте такжеОдесские таможенники нашли почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика (фото)

Заведующий музеем Артур Погосян сообщил полиции, что неизвестные подобрали ключ ко входной двери, проникли в помещение, повредили навесные замки на витринах и украли экспонаты.

Сумма ущерба пока не установлена.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).

Погосян сообщал, что музей обокрали дважды – 11-го и 12 января. Издание "Думская" писало, что музей не охранялся.

Музей обокрали в выходные / фото Историко-культурный клуб "Пороховая Башня" / Facebook

"Пороховую башню" открыли после реконструкции в ноябре 2014 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter