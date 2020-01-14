Из одесского музея в выходные украли пять монет и 20 единиц оружия – полиция
10:40, 14 января 2020Происшествия
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Заведующий одесским музеем "Пороховая башня" Артур Погосян сообщил полиции, что неизвестные подобрали ключ ко входной двери, проникли в помещение, повредили навесные замки на витринах и украли экспонаты.
Сумма ущерба пока не установлена / фото УНИАН
Из одесского историко-культурного музея "Пороховая башня" украли 20 моделей старинного холодного оружия и пять монет.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 13 января.
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Заведующий музеем Артур Погосян сообщил полиции, что неизвестные подобрали ключ ко входной двери, проникли в помещение, повредили навесные замки на витринах и украли экспонаты.
Сумма ущерба пока не установлена.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража).
Погосян сообщал, что музей обокрали дважды – 11-го и 12 января. Издание "Думская" писало, что музей не охранялся.
Музей обокрали в выходные / фото Историко-культурный клуб "Пороховая Башня" / Facebook
"Пороховую башню" открыли после реконструкции в ноябре 2014 года.
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