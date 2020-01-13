На Донетчине два студента погибли в результате падения из окон общежитий

По предварительной информации, 21-летняя девушка и 15-летний парень совершили самоубийство.

В Мариуполе и Покровскую Донецкой области 13 января двое студентов погибли в результате падения из окна в общежитиях. По предварительным данным, они выпрыгнули намеренно.

Об этом сообщает полиция Донетчины.

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Отмечается, что сегодня утром в Покровский отдел полиции поступило сообщение о том, что в общежитии местного вуза 21-летняя студентка прыгнула с балкона на 8-м этаже.

Девушка была доставлена в больницу, однако от полученных травм она скончалась.

Примерно в это же время аналогичное сообщение поступило в полицию Мариуполя. В Приморском районе 15-летний парень погиб, выпав из окна 5-го этажа.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства гибели молодых людей. Предварительная квалификация обоих событий - «самоубийство».

Как сообщал УНИАН, спасатели извлекли из водоема в Пятихатском районе в селе Вишневое в Днепропетровской области автомобиль с четырьмя телами.