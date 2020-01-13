На Донетчине два студента погибли в результате падения из окон общежитий
В Мариуполе и Покровскую Донецкой области 13 января двое студентов погибли в результате падения из окна в общежитиях. По предварительным данным, они выпрыгнули намеренно.
Об этом сообщает полиция Донетчины.
Читайте такжеВ Днепре чиновники украли 25 миллионов гривен на реконструкции детсадов и школ – СБУ (фото)
Отмечается, что сегодня утром в Покровский отдел полиции поступило сообщение о том, что в общежитии местного вуза 21-летняя студентка прыгнула с балкона на 8-м этаже.
Девушка была доставлена в больницу, однако от полученных травм она скончалась.
Примерно в это же время аналогичное сообщение поступило в полицию Мариуполя. В Приморском районе 15-летний парень погиб, выпав из окна 5-го этажа.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства гибели молодых людей. Предварительная квалификация обоих событий - «самоубийство».
Как сообщал УНИАН, спасатели извлекли из водоема в Пятихатском районе в селе Вишневое в Днепропетровской области автомобиль с четырьмя телами.