В сеть выложили видео тараканьих бегов в поезде "Укрзализныци"
14:55, 13 января 2020Происшествия
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Тараканов заметили в плацкартном вагоне поезда Одесса - Харьков.
Тараканы в плацкартном вагоне / фото: Елена Семенова/Facebook
Пассажирка поезда «Укрзализныци» засняла на видео тараканьи бега в поезде Одесса – Харьков.
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Соответствующее видео в Facebook выложила журналистка из Кременчуга Елена Семенова.
«Тараканьи бега в поезде Одесса - Харьков, который выезжает в 19:21. Нам с этими соседями до Кременчуга сегодня ехать. Господин Евгений Кравцов (председатель правления "Укрзализныци" – ред.) - это норм? У нас, похоже, веселая ночь впереди. Жду реакции», - написала Елена.
Как сообщал УНИАН, акционерная госкомпания «Укрзализныця» в 2019 году приняла в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов, а также внесла предоплату за поставку еще 26 вагонов в 2020 году.
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