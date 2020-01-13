В сеть выложили видео тараканьих бегов в поезде "Укрзализныци"

Тараканов заметили в плацкартном вагоне поезда Одесса - Харьков.

Пассажирка поезда «Укрзализныци» засняла на видео тараканьи бега в поезде Одесса – Харьков.

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Соответствующее видео в Facebook выложила журналистка из Кременчуга Елена Семенова.

«Тараканьи бега в поезде Одесса - Харьков, который выезжает в 19:21. Нам с этими соседями до Кременчуга сегодня ехать. Господин Евгений Кравцов (председатель правления "Укрзализныци" – ред.) - это норм? У нас, похоже, веселая ночь впереди. Жду реакции», - написала Елена.

Как сообщал УНИАН, акционерная госкомпания «Укрзализныця» в 2019 году приняла в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов, а также внесла предоплату за поставку еще 26 вагонов в 2020 году.