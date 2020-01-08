Больше розеток и вакуумные туалеты: «Укрзализныця» пообещала приобрести 26 новых пассажирских вагонов в 2020 году

Кроме этого, «Укрзализныця» также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта, что значительно продлевает срок их эксплуатации.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» в 2019 году приняла в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов, а также внесла предоплату за поставку еще 26 вагонов в 2020 году.

Как сообщила пресс-служба компании, в 2019 году было закуплено 16 вагонов купейного типа и 2 типа СВ.

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«В новых вагонах использованы современные материалы, существенно повышен уровень комфорта. По требованию «Укрзализныци» 70% оборудования вагона - отечественного производства, в том числе системы кондиционирования и вакуумные туалеты (те, что использовались ранее, были иностранного производства). Для удобства пассажиров предусмотрены розетки на уровне верхних полок, увеличено количество розеток в проходах», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в каждом купе открываются форточки, а вода для чая нагревается безотносительно движения поезда и является горячей уже при посадке пассажиров.

«Новые вагоны будут включены в состав фирменных поездов», - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным пресс-службы, «Укрзализныця» также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта (КВР), что значительно продлевает срок их эксплуатации.

«Так, в прошлом году компания обновила 29 вагонов: срок их эксплуатации продлили на 14 лет. Общая сумма инвестиций в КВР в 2019 году превысила 340 млн грн. Из вагонов, прошедших КВР, в прошлом году сформировали ночной экспресс "Киев - Мариуполь", новый поезд «Киев - Черновцы», второй состав поезда «Киев - Запорожье - Киев», новый состав поезда «Киев - Лисичанск», что позволило увеличить периодичность его курсирования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что приобретение пассажирских вагонов осуществляется за счет компании.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2019 году направила более 340 млн грн на модернизацию 29 пассажирских вагонов.