Крушение самолета МАУ: Иран обсудит с Украиной размер компенсаций

Стороны обсудят размер будущих компенсаций, поскольку катастрофа самолета не была рядовым случаем.

Иран и Украина обсудят размер компенсаций семьям жертв крушения пассажирского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщил глава отдела расследования событий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайфар, передает IRNA.

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Он отметил, что самолет был застрахован украинской компанией. Что касается компенсации Ирана, то, по словам Резайфара, объем компенсаций семьям жертв будет зависеть от договоренностей, которых удастся достигнуть на двухсторонних переговорах.

"Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", - заявил он.

При этом чиновник добавил, что ущерб, причиненный местным зданиям и другим объектам, должна покрывать страховая компания.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета. Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.